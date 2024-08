Tomar tem novo equipamento para a prática de skate

Os amantes de skate têm um novo espaço para praticar a modalidade em Tomar. O novo skate parque da cidade nabantina foi inaugurado no dia 20 de Agosto à tarde, numa cerimónia informal que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, o administrador da IP Património, Nuno das Neves, o arquitecto da obra, Francisco Lopez, o representante da comunidade de skate em Tomar, Sérgio Tenreiro, entre outras entidades. O novo skate parque de Tomar localiza-se entre a rodoviária e a estação de comboios da CP, junto à Várzea Grande.

Francisco Lopez foi o arquitecto da obra, pratica skate há 38 anos, desde os 10 anos de idade. Não é de Tomar, mas foi chamado para ajudar na concretização do projecto. Importante também foi o trabalho desenvolvido junto dos jovens: “perceber o que é que eles querem, as maiores carências, responder às necessidades deles, isso é fundamental para que o resultado seja satisfatório para todos”, sublinhou Francisco Lopez. Sérgio Tenreiro, representante da comunidade de skate em Tomar, mostrou-se muito satisfeito com o resultado final: “estou super feliz com a obra feita, são muitos anos a aguardar, mas valeu a pena”, disse.

O administrador da IP Património, Nuno das Neves, destacou a parceria de sucesso entre a Câmara Municipal de Tomar e a Infraestruturas de Portugal: “este terreno não servia para nada, rapidamente aderimos à ideia, congratulamo-nos muito por isso, pela utilização que a câmara fez deste terreno que tínhamos aqui e que passa a ser utilizado pela comunidade”, referiu. Para Hugo Cristóvão, presidente do município, esta é uma obra que vem dar vida a um espaço da cidade que não tinha utilização, passando agora a ser utilizado por jovens e não só. O autarca de Tomar destacou ainda a boa localização do skate parque, junto às estações rodoviária e ferroviária da cidade, assim como o facto de estar distante de habitações, não causando incomodo. Hugo Cristóvão assumiu que esta era uma obra esperada, que teve os seus percalços. O presidente da câmara terminou a sua intervenção desejando “longa vida” para o novo espaço da cidade, revelando que existe a possibilidade de o ampliar, caso seja necessário.