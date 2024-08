Abrantes inicia obra de 2 milhões para creche para 107 crianças

As obras para transformar uma antiga escola primária de Abrantes numa creche municipal com capacidade para 107 crianças, num investimento de 1,9 milhões de euros, já arrancaram. “Iniciou-se a empreitada com a preparação para colocação do estaleiro de obras”, tendo os trabalhos o prazo de um ano para conclusão, revelou à Lusa a Câmara Municipal de Abrantes. Anteriormente, o município tinha indicado que hoje iriam avançar “os trabalhos da empreitada de requalificação da Escola n.º2, junto ao hotel de Abrantes, no Alto Santo António, para transformação numa creche, para 107 crianças, e a criação de mais 40 postos de trabalho”.

Segundo o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), apesar de existir “muita oferta privada”, há também “muita procura”, daí a necessidade de “alargar a oferta”.