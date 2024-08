Apoio a bombeiros continua a gerar discussão em Tomar

O vereador Tiago Carrão disse que o relatório sobre o apoio aos bombeiros pode ser o princípio do desmascarar de uma governação irresponsável e leviana. Hugo Cristóvão, presidente da câmara, não gostou das afirmações e acusou o autarca da oposição de “comportamento feio e irresponsável”.

Os ânimos exaltaram-se na reunião de Câmara de Tomar do dia 5 de Agosto com o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), a mostrar-se revoltado com as afirmações do verador da oposição Tiago Carrão (PSD). Tudo aconteceu no momento de tomada de conhecimento do relatório do Tribunal de Contas, no qual consta a informação relativa aos pagamentos da autarquia à corporação dos Bombeiros do Município.

Tiago Carrão começou por lamentar não ter existido uma consideração inicial, por parte do presidente da câmara, na altura apresentação do relatório. O vereador social-democrata lembrou que “no mandato de 2013-2017, os vereadores do PSD da altura exigiram saber onde estava a ser aplicado o dinheiro dos contribuintes, requerimentos esses que passados esses anos todos nunca tiveram resposta”. “Na altura ficámos com a sensação que os senhores estavam a querer esconder alguma coisa, mas agora está à vista o quê”, sublinhou. O autarca acrescentou ainda: “o relatório do Tribunal de Contas é longo, mas resume-se ao seguinte: o senhor presidente e a vice-presidente, entre outros vereadores, foram condenados pelo Tribunal de Contas por violação grosseira e reiterada da lei, isto pode muito bem ser o início ou o princípio do desmascarar de uma governação irresponsável e leviana que tem vindo a ser levada pelo seu partido ao longo dos últimos 10 anos”, insinuou.

Hugo Cristóvão respondeu que “irresponsável e leviano foi aquilo que o senhor acabou de fazer”. “Aquilo que este relatório versa é sobre uma prática corrente que nomeadamente existia no município de Tomar quando cá chegámos, que foi feita pelo seu partido durante 16 anos. Quem acabou com ela foi esta governação”, vincou. O autarca socialista explicou que o sector dos bombeiros tem sido uma aposta do município, que tem aumentado e melhorado o caminho da profissionalização e municipalização. Hugo Cristóvão mencionou que existe uma crise dos bombeiros voluntários um pouco por todo o país: “estes problemas com os corpos dos bombeiros e sobre o seu financiamento é algo que acontece por todo o lado, aliás este relatório não era exclusivo de Tomar, na altura foi a muitos municípios e há de continuar a acontecer”, disse, acrescentando que esta situação demonstra uma “hipocrisia a nível nacional”.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou, o Tribunal de Contas detectou supostos pagamentos irregulares ao corpo de bombeiros, que resultou de uma denúncia anónima no âmbito do financiamento de refeições e de pagamentos remuneratórios ao corpo de bombeiros pelos serviços prestados em situações muito críticas e dramáticas de incêndios. Na altura, Hugo Cristóvão considerou como “interesse público” o financiamento das refeições dos bombeiros voluntários. “O que importa resolver é a legislação e a forma como se financiam os corpos de bombeiros e esta desigualdade que existe no país entre os corpos de bombeiros municipais, que são profissionais, e os voluntários, que são a larga maioria no país”, disse.