Autarca de Rio Maior arrasa anteriores governos por menosprezarem sector agrícola

Nos últimos sete anos o número de ceboleiros presentes na FRIMOR – Feira Nacional da Cebola, em Rio Maior, diminuiu para metade, passando de trinta para dezena e meia. Um facto usado pelo presidente do município, Filipe Santana Dias (PSD), para ilustrar o “menosprezo” a que a agricultura foi votada pelos anteriores governos, durante a inauguração de mais uma edição da FRIMOR, na tarde de 29 de Agosto.

A intervenção do autarca de Rio Maior não poupou os anteriores governos socialistas e a ex-ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que foi sua colega autarca durante alguns tempos enquanto presidente da Câmara de Abrantes. Filipe Santana Dias apontou que nos últimos anos da nossa história colectiva os agricultores e a agricultura foram menosprezados, deixando críticas a quem governou a partir do Terreiro do Paço, no remanso dos gabinetes com ar condicionado, pela “indiferença” a que votou o sector agrícola, causando-lhe “danos profundos e afastando os jovens dessa actividade”.

Num discurso presenciado por dezenas de convidados, entre eles o secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, o presidente da Câmara de Rio Maior pediu ao governante do seu partido que transmita aos responsáveis políticos do Ministério da Agricultura as suas preocupações relativamente a “um sector que durante demasiado tempo não foi respeitado”.



A intervenção de Santana Dias foi classificada como “brilhante” pelo secretário de Estado, que concordou que “esquecer a agricultura é um erro crasso e de facto foi isso que foi feito”, sublinhando que o desenvolvimento integrado e harmonioso do país exige um sector primário pujante. Carlos Abreu Amorim deixou também o apelo aos jovens portugueses que apostem na agricultura, destacando a elevada taxa de desemprego na faixa etária mais jovem, na ordem dos 26%, que considera “obscena e desproporcional” face ao todo do país, que anda nos 6%. “Temos que segurar os nossos jovens e segurá-los nas suas terras”, declarou o governante. Carlos Abreu Amorim afirmou ainda que o Governo “saberá estar à altura das suas responsabilidades” e garantiu não ter dúvidas de que a agricultura estará entre as prioridades da acção governativa.

