Casal de emigrantes descobre que o seu terreno foi registado por usucapião em nome de outros

Maria Emília Vieira e o marido, emigrantes em França, ficaram em choque quando foram actualizar os dados de uma propriedade que ela herdou dos pais, em Giesteira, Fátima, no BUPi (Balcão Único do Prédio), porque o concelho de Ourém não tem cadastro, e descobriram que o terreno estava em nome de outras pessoas. O casal, que vive perto de Paris há meio século e que vem todos os anos à terra, percebeu que tinha sido feita uma escritura no cartório de Alexandra Ferreira em 2021 de aquisição do terreno de oliveiras e pinhal por usucapião em nome de um casal também emigrante, mas nos Estados Unidos da América.