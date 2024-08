Muro ameaça ruir para cima de habitações em urbanização de VFX

Estrutura de contenção de terras está a resvalar há um ano. Quem vive na Quinta da Seta em Á-dos-Bispos teme que venha a ruir totalmente no próximo Inverno.

Jacqueline Costa vive na Quinta da Seta e é uma das moradoras que teme a ruína total do muro existente numa das encostas da urbanização

Já lá vai um ano desde que vários moradores da Quinta da Seta em Á-dos-Bispos, Vila Franca de Xira, alertam para um muro da urbanização que está a ruir para a via pública sem que nada seja feito pelo município para o recuperar. A estrutura, que servia para conter as terras, está a resvalar há um ano devido à força exercida pelas terras da encosta e a única medida que os moradores da zona viram implementada pelo município, até agora, foi apenas a colocação de baias a sinalizar e impedir a passagem de pessoas e viaturas junto ao passeio, já que o muro pode ruir com o peso adicional de viaturas que estacionem perto.