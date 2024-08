PS vai propor extinção dos bombeiros sapadores de Santarém

Os socialistas vão apresentar a proposta à câmara, liderada pelo PSD, com duas hipóteses, sendo que uma delas é acabar de imediato com a corporação.

A concelhia do Partido Socialista de Santarém está a preparar uma proposta a apresentar ao executivo camarário, de maioria social-democrata, para a reformulação da protecção civil municipal. Segundo o partido, está a ser feito um trabalho de recolha de elementos para fundamentar a proposta, que deve ser entregue no município em breve.

Segundo O MIRANTE apurou junto do presidente da concelhia, Diamantino Duarte, este defende a extinção dos Bombeiros Sapadores.

O dirigente defende duas hipóteses. Uma, a mais radical, é decidir-se acabar já com a corporação que está na dependência da câmara e que representa uma despesa anual de 1,4 milhões de euros, segundo as contas do PS, com poucos ganhos operacionais. O montante engloba os vencimentos dos 32 bombeiros mais as despesas de manutenção do quartel e das viaturas, deslocações, entre outras.

A segunda hipótese é ir desmantelando a corporação aos poucos num curto a médio prazo, em que o efectivo ficaria a assegurar o aeródromo, a fazer acções de sensibilização e simulacros, promovendo-se a saída de bombeiros ao longo do tempo até à extinção completa.

Ainda não há uma data concreta para a apresentação destas ideias, que surgem na sequência de um desconforto que é sentido pelo poder autárquico, perante a fraca operacionalidade do corpo de bombeiros que contrasta com os custos superiores ao que o município gasta com as três corporações de voluntários do concelho.

Segundo os dados das ocorrências no primeiro semestre deste ano, os sapadores fizeram menos 249 serviços de emergência que os Municipais de Alpiarça e menos 139 que os Voluntários de Alcoentre (Azambuja) que têm dispositivos mais pequenos e populações muito menores. Mas a grande diferença é que os Voluntários de Santarém fazem seis vezes mais serviços de emergência que custam ao município menos de um terço do que gasta com os sapadores.

Perante a fraca operacionalidade, a autarquia mandou fazer um estudo de operacionalidade das corporações que permitirá perceber o que pode fazer com a sua corporação.