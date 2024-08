Sandro Tordo treina atletas e diz que ganhar medalhas é bom para ter apoios

Sandro Tordo, 52 anos, treina Muay Thay a cerca de 60 atletas na Sociedade Recreativa de Cheganças (SRC), em Alenquer. Começou a praticar artes marciais na infância e actualmente concilia o trabalho de técnico de telecomunicações com o de treinador e árbitro. É presidente da Sociedade Recreativa de Cheganças e às suas custas construiu um ginásio de raiz para dar treinos e preparar os atletas para as competições. No piso de cima da colectividade dá aulas de Kickboxing e Muay Thai em turmas divididas por idades. A maioria dos pais dos atletas assiste aos treinos sem dar palpites e com respeito.