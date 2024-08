Brisa doa 100 perfis de betão a Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

A Brisa doou ao município de Vila Franca de Xira 100 perfis móveis de betão, vulgarmente conhecidos como separadores New Jersey. A proposta foi formalizada através de uma comunicação enviada pelo Centro Operacional do Carregado da empresa, directamente aos serviços municipais, incluindo o Serviço Municipal de Protecção Civil e o Departamento de Obras e Projectos Municipais, tendo sido a doação aceite pelo município em reunião de câmara.

Estes perfis móveis, que estavam armazenados nas instalações da Brisa no Carregado, são utilizados em diversas aplicações de infraestrutura rodoviária, tais como a separação de vias de tráfego, limitação de faixas de rodagem e segurança. A Brisa propôs-se a ceder gratuitamente e de forma definitiva estes bens ao município, sem qualquer exigência de contrapartidas ou compensações futuras.