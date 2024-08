Campanha de esterilização em Almeirim para diminuir animais errantes

A Câmara de Almeirim, através do CROAC - Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, está a promover uma campanha de esterilização gratuita de cães e gatos, porque “é a única forma de diminuir os animais errantes”, sublinha o presidente do município, Pedro Ribeiro. As inscrições para beneficiar da campanha decorrem até 18 de Outubro e são limitadas, sendo que são aceites no máximo dois animais por agregado familiar.

De entre os requisitos para beneficiar deste serviço está a obrigatoriedade de residir no concelho e de os animais estarem identificados electrónicamente (chip) com registo actualizado no sistema de informação de animais de companhia (SIAC) e possuir boletim sanitário com vacina antirrábica válida. É necessário fazer um formulário de candidatura, documento que comprove a residência e o comprovativo de identificação do animal, bem como cópia do boletim sanitário.

Os formulários estão disponíveis no site da câmara na internet ou no Balcão Único na Câmara de Almeirim e devem ser enviados para o e-mail: croac.almeirim@cm-almeirim.pt. O presidente do município diz que “infelizmente temos muita gente que nos diz que não se importa de esterilizar mas não quer “chips”, porque na prática não quer a responsabilidade”. Desta forma, realça Pedro Ribeiro, “será difícil mudar o paradigma, sendo que nunca haverá capacidade, nem aqui, nem em nenhuma parte do país, de recolher todos os animais sem essa mudança de pensamento”.