Faleceu chefe Francisco Apolónia dos escuteiros de Almeirim

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O chefe durante décadas do Agrupamento 404 do Corpo Nacional de Escutas de Almeirim, Francisco Apolónia, faleceu aos 82 anos, estando o funeral marcado para a tarde deste sábado, 31 de Agosto. O agrupamento de escuteiros lamenta a perda para o escutismo.

Numa nota de pesar, o agrupamento refere que "durante muitos anos, o Chefe Chico foi uma figura essencial no nosso agrupamento, dedicando-se de corpo e alma ao movimento, à nossa paróquia e a toda a comunidade. A sua dedicação e exemplo marcaram profundamente todos aqueles que tiveram a honra de caminhar ao seu lado".

As cerimónias fúnebres decorrem às 16h15, na capela do cemitério em Almeirim.