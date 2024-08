Largadas de toiros em Coruche provocam várias vítimas e uma delas tem 10 anos

Uma criança de 10 anos e uma jovem de 20 anos foram colhidas numa largada de toiros no dia 16 de Agosto nas festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, em Coruche. Ambas foram atingidas pelo toiro que percorria, à corda, uma das ruas da vila. As jovens sofreram hematomas e traumatismos, sendo assistidas no local e transportadas ao hospital.

Questionado por O MIRANTE, Joaquim Borda d’Água, presidente da Comissão de Festas de Coruche, reconhece que “são coisas que não devem acontecer, mas que sucedem nestes eventos”. “Elas vinham a fugir, mas o toiro teve mais pata. Pensaram que não iria para aquela rua e, todos sabemos, que à mínima distracção estas coisas acontecem. É preciso olho vivo. Independentemente de ser uma tourada à corda, isto é Ribatejo, são pessoas que estão habituadas a estas andanças”, defende.

As vítimas, segundo o responsável, sofreram escoriações e mazelas, no entanto, no caso da menor de 10 anos, que reside no concelho de Coruche, “já estava na tourada à corda no dia 18, dois dias depois da colhida, possivelmente com um bocadinho de mais atenção”, vincou. Sobre a jovem de 20 anos não obteve nenhuma actualização do estado de saúde, justificando que a adolescente “não sendo daqui é mais difícil saber”.

As touradas à corda contaram com a participação dos Pastores e Capinhas da Ilha Terceira, dos Açores. As iniciativas tiveram lugar na Rua dos Bombeiros Municipais e na Rua do Couço. O presidente da Comissão de Festas de Coruche, Joaquim Borda d’Água, antecipa já o próximo ano. “Logo que termina já estamos a trabalhar em algumas situações para o próximo ano. Tentar melhorar alguma coisa que possamos ter identificado”, referiu.

Bombeiros Municipais assistiram 27 pessoas

Os Bombeiros Municipais de Coruche identificaram 35 vítimas durante os cinco dias das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, em Coruche. Entre os dias 14 e 18 de Agosto, segundo revelou a O MIRANTE o comandante da corporação, Nuno Coroado, foram identificadas 35 vítimas, das quais 27 foram assistidas no local. Foram registados seis feridos leves e dois feridos graves. A criança de 10 anos, com ferimentos considerados leves, foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por causa do fecho da urgência em Santarém. Os dois feridos graves, uma mulher de 60 anos (dia 16) e um homem de 50 anos (dia 18), foram transportados para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital de Santarém, respectivamente. “Uma das vítimas sofreu um trauma abdominal e outro um trauma no membro inferior com um músculo exposto”, afirma o comandante.