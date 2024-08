Nova creche em Samora vai abrir com 56 crianças

A creche Miúdos e Companhia, em Samora Correia, tem a sua abertura prevista para o dia 16 de Setembro, revela o executivo de Benavente. “O prazo previsto é esse dia, as obras estão a correr bem e estamos contentes”, indicou a vice-presidente Catarina Vale, que conduziu a última reunião da autarquia de Benavente. A entrada em funcionamento do novo espaço vai permitir dar resposta a 56 crianças, um número ainda assim distante das necessidades segundo a autarca.

O MIRANTE sabe que alguns dos pais, cujas crianças foram inscritas para frequentar a creche este ano lectivo em Samora Correia, já receberam, por email, a indicação da abertura do edifício em 16 de Setembro, acautelando, porém, a possibilidade de haver algum atraso decorrente das obras em curso. “Todas as entidades estão envolvidas, fazemos reuniões semanais e acreditamos que o edifício vai estar pronto na data que referi. Trata-se de uma estrutura que não vai responder na totalidade às necessidades que o município tem”, vinca a edil.

O crescimento demográfico registado no concelho é a razão que contribui para a existência de “muitas necessidades” a este nível no território. De acordo com Catarina Vale, a câmara municipal tem trabalho com as Instituições Particulares de Solidariedade Social, em particular com a Fundação Padre Tobias, por um lado, num novo equipamento com capacidade para 208 vagas e, também, a curto prazo, numa proposta de ampliação de um equipamento já existente. Para o município de Benavente esta é “uma preocupação em cima da mesa” e o principal objectivo centra-se em garantir respostas, “o mais rapidamente possível”, para as necessidades das famílias.

Recorde-se que o município adquiriu o edifício do antigo colégio Miúdos e Companhia, em Samora Correia, para o transformar em creche. No início do ano a Segurança Social deu luz verde às obras. O concelho de Benavente é um dos mais afectados com a falta de vagas na valência de creche. A oferta pública está lotada e não existem privados nesta área. Em várias ocasiões as mães de crianças afectadas pela escassez de lugares na valência de creche deslocaram-se às reuniões de câmara para pedir ajuda por não terem onde deixar os filhos.