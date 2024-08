Otília Simões termina nove anos de trabalho como presidente da CPCJ de Ourém

Ao longo de nove anos Otília Simões presidiu e dinamizou a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Ourém, cessando agora o seu mandato. O município, através da vereadora Micaela Durão, apresentou um voto de reconhecimento começando por afirmar que “as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que têm como princípios a promoção dos direitos da criança e do jovem, assim como a prevenção de situações susceptíveis de afectar o seu desenvolvimento em termos de segurança, saúde, formação e educação”. “A CPCJ de Ourém tem contribuído para a concretização destes princípios em articulação com as instituições da comunidade, num trabalho diário de intervenção com elevado profissionalismo dos técnicos da comissão restrita, num enorme esforço para responder a todas as solicitações, em prol da protecção e da salvaguarda do respeito pelos direitos das crianças e jovens do concelho de Ourém”, disse.

A autarca concluiu afirmando que, “um momento em que a sua presidente termina funções na CPCJ, o município de Ourém apresenta um voto de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela professora Otília Simões, inicialmente enquanto comissária representante da Educação e posteriormente como presidente, que nos últimos 9 anos representou e dinamizou a CPCJ de Ourém”, finalizou.