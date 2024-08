Passadiço de São Lourenço em Tomar já está concluído

O Passadiço de São Lourenço já está concluído. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, confirmou a conclusão da obra na reunião de câmara de 19 de Agosto. O autarca destacou a importância da obra, dada a especificidade daquele troço, que não permitia na própria via reforçar as questões de segurança. “O passadiço não é uma obra para turista, é uma obra para os tomarenses, e nomeadamente para todos aqueles que no dia-a-dia se deslocam de Carvalhos de Figueiredo, de São Lourenço, toda aquela zona a sul da cidade para a cidade e vice-versa”, esclareceu. O presidente da câmara acrescentou que o passadiço será igualmente útil para pessoas de fora da cidade como, por exemplo, os peregrinos de Santiago, ou todos os que queiram apreciar a vista do rio em caminhadas ou passeios.

Hugo Cristóvão sublinhou ainda que o passadiço faz parte de um projecto maior que envolve a infraestruturação de toda a zona sul da cidade: “a infraestruturação a vários níveis, a colocação de passeios, dar segurança e comodidade a todos aqueles que também habitam naquela zona, é um primeiro passo para continuar a ligar a cidade para sul e o sul da cidade com a cidade”, referiu.