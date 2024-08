Plano de ruído do aeroporto de Lisboa em consulta pública

Está a decorrer, até 6 de Setembro, a consulta pública ao Plano de Acção de Ruído 2024-2029 do aeroporto Humberto Delgado, promovido pela ANA - Aeroportos de Portugal. A população é convidada a participar na análise aos Mapas Estratégicos de Ruído e às alterações que lhes são propostas, sendo que os elementos necessários para a avaliação estão disponíveis na direcção do aeroporto, mediante marcação prévia dos interessados, através do contacto 218413514 ou o endereço ambiente.als@ana.pt . Em complemento, o resumo não técnico do plano está publicado no site da ANA e pode ser consultado online.