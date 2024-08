Transportes Urbanos Torrejanos vão chegar à estação de Riachos

A partir de dia 2 de Setembro, segunda-feira, os Transportes Urbanos Torrejanos (TUT) passam a contar com mais uma linha. Além das três linhas já existentes (azul, vermelha e verde) será introduzida a Linha Verde Express que fará o percurso entre Rio Frio (junto ao viaduto) e a Estação da CP de Riachos, com paragens na Avenida João Martins de Azevedo – Loja do Cidadão, Avenida do Nogueiral – Terminal Rodoviário, Nicho dos Riachos e Largo da Igreja – Riachos. O horário pode ser consultado em https://cm-torresnovas.pt/index.php/tut/linhas-horarios-tarifarios#linha-verde-express

Com o objectivo de descarbonização da operação dos TUT, serão introduzidas, ao logo do contrato, viaturas eléctricas nas linhas até à totalidade dos Transportes Urbanos Torrejanos cem por cento elétricos. Brevemente será também disponibilizada uma aplicação informática para dispositivos móveis, na App Store e Google Play, que permite ao utilizador a consulta de horários, visualização em tempo real da chegada das viaturas à paragem, disponibilização de títulos de transporte digitais, possíveis de utilização, com validação de viagens e o planeamento de viagens pelo utilizador, com introdução do ponto de partida e chegada. A gratuitidade de utilização dos TUT, em todas as linhas, mantém-se em vigor.