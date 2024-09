Alenquer aprova procedimento para atribuir benefícios aos bombeiros e socorristas

Durante dez dias os interessados podem pronunciar-se em relação ao início do procedimento para atribuir regalias aos bombeiros e socorristas do município de Alenquer.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou por unanimidade o início do procedimento para elaboração do Regulamento Municipal de Concessão de Benefícios Sociais aos bombeiros voluntários e aos socorristas da delegação da Cruz Vermelha do Município de Alenquer.

O objectivo é reconhecer o trabalho desenvolvido por estes profissionais e por isso está em consulta pública, durante dez dias após a publicação do início do procedimento, a constituição dos interessados e da apresentação de contributos públicos para o regulamento.

Apesar de ter votado favoravelmente a proposta, o vereador do Partido Social Democrata (PSD), Nuno Henriques, considerou que o executivo socialista devia já ter implementado o regulamento. “É pena vir à reunião, a um ano das eleições”, lamentou.