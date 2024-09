Alpiarça reforça apoio social com aquisição de nova viatura

A Câmara de Alpiarça adquiriu uma nova viatura eléctrica destinada ao serviço de acção social do município, num investimento de 35.500 euros. O veículo será utilizado nas visitas domiciliárias realizadas no contexto do Rendimento Social de Inserção (RSI) e do acompanhamento às famílias com acordos de inserção social.

“Mais do que um meio de transporte, é uma ferramenta essencial para assegurar que as nossas equipas possam estar mais próximas das famílias que necessitam de acompanhamento, respondendo de forma célere e eficiente às suas necessidades”, afirma a presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS).