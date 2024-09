partilhe no Facebook

Avaria em viaturas atrasou recolha de resíduos no Cartaxo

A avaria, quase em simultâneo, de três viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho do Cartaxo foi o motivo da recolha do lixo ter atrasado vários dias, segundo o vice-presidente da câmara, Pedro Reis, afirmou em reunião de câmara. O serviço de recolha está a retomar à normalidade e em Setembro o município já deve ter uma nova viatura de recolha ao serviço, que se vai juntar às que estão operacionais.