Bombeiros de Alcanede foram a Samora Correia para transportarem doente ao hospital

Uma doente de Samora Correia teve de ser transportada pelos Bombeiros de Alcanede, no concelho de Santarém, para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde está a ser acompanhada a uma fractura à tíbia, para fazer o penso, porque a corporação da sua terra não tem capacidade para o fazer. O caricato é que a viatura para transportar Isabel Silva, 64 anos, só para chegar à sua casa fez um percurso cinco vezes superior à distância entre a residência e a unidade de saúde. Sendo que além dos 75 quilómetros que distam entre as duas localidades, há a acrescentar os cerca de 15 quilómetros entre Samora Correia, concelho de Benavente, e o hospital.

Isabel Silva chegou a requisitar o serviço dos Bombeiros de Samora Correia de apoio à retirada de sua casa, pelas escadas, para a viatura do marido que a levava ao hospital, mas este serviço foi cancelado depois de ter sido realizado duas vezes. O comando diz que o serviço foi feito por “boa vontade”, argumentando que “é pontual”, mas foi descontinuado porque “não há capacidade” e está fora das competências dos soldados da paz.

O comando dos bombeiros refere que o transporte de doentes em ambulância é uma das suas missões principais, nomeadamente de casa para o hospital e do hospital para casa. Pelo serviço de levar as pessoas pelas escadas é cobrada uma taxa de cinco euros aos sócios. Isabel Silva diz que nos bombeiros lhe disseram que “por uns pagam os outros”, por alegados abusos, o que não é o seu caso. Isabel Silva reside, no bairro próximo da GNR, e tem enfrentado dificuldades após sofrer um acidente na Serra da Arrábida, em finais de Julho, que lhe provocou a fractura da tíbia em três sítios.

Após o acidente, Isabel foi inicialmente tratada no Hospital de Setúbal, tendo sido transferida para o Hospital de Vila Franca de Xira para a realização de uma cirurgia. Durante o período de recuperação, a necessidade de transporte entre a sua residência e o hospital levou-a a recorrer aos serviços dos bombeiros locais.

Os bombeiros, segundo explica a sócia, efectuavam dois serviços distintos. Um deles, por 12 euros (preço de sócio) levam o doente de casa até ao hospital e vice-versa. O outro serviço, por cinco euros, contempla apenas ajudar a descer as escadas do prédio para o automóvel e, depois da vinda do hospital, entre a viatura em que se desloca e a sua habitação. “Optei por este último uma vez que tinha pessoas que me podiam levar até ao hospital”, refere.