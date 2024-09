Câmara de Benavente estuda medidas para prevenir acidentes com trotinetes

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, disse estar consciente sobre a perigosidade associada ao uso de trotinetes depois de no início do mês se ter registado um acidente com dois jovens que circulavam neste tipo de veículos em Samora Correia. Carlos Coutinho sublinha que a câmara municipal tem plena consciência dos riscos inerentes à utilização de trotinetes, embora também reconheça que, actualmente, estas são um meio de transporte essencial, e não apenas recreativo, para muitas pessoas.

“Principalmente em Samora Correia vê-se muito este tipo de utilização por várias pessoas, nomeadamente por algumas comunidades que vivem e trabalham nesta zona”, refere. O autarca frisa que se trata de um problema que tem vindo a ser identificado a nível nacional e que, apesar de ainda não existir uma legislação específica para enquadrar a situação, considera necessária uma sensibilização para o uso adequado destes veículos. “Tivemos a possibilidade de instalar um sistema de partilha de trotinetes e, efectivamente, não avançámos porque achámos que não era de todo aconselhável”, revela o edil. O autarca diz ainda que vai discutir com o vereador Joseph Azevedo quais as medidas que a câmara poderá adoptar para garantir uma utilização mais segura das trotinetes no concelho.

Em 2023, os acidentes com trotinetes e bicicletas aumentaram 38,2% em relação a 2019 e 8,1% face a 2022. Os dados constam no segundo relatório anual de sinistralidade, fiscalização e contra-ordenações rodoviárias de 2023, elaborado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Ao todo, contabilizaram-se 3.239 acidentes com trotinetes e morreram 26 pessoas. Ao contrário de outros países, em Portugal ainda não é obrigatório usar capacete, como acontece, por exemplo, em Espanha. O mesmo acontece com a obrigatoriedade de seguro para quem circula na estrada.

Acidentes multiplicam-se nos últimos meses

Em 14 de Setembro do ano passado, um homem morreu ao despistar-se de trotinete na Estrada Nacional 10, em Alverca do Ribatejo. O condutor do velocípede atravessou as faixas de rodagem da estrada e embateu num passeio. No Largo da Igreja, em Samora Correia, um acidente envolveu um ligeiro e uma trotinete, que colidiram. O sinistro ocorreu em 7 de Maio deste ano.

A 17 de Julho, em Almeirim, um homem que circulava de trotinete na rotunda da circular urbana ficou ferido com gravida na sequência de uma colisão com uma viatura ligeira de passageiros. Em Samora Correia, no dia 4 de Agosto, dois jovens menores que seguiam numa trotinete em contramão na rua Quinta dos Gatos colidiram com um automóvel ligeiro. Do acidente resultou um ferido grave.