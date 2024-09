Imagens de vandalismo na estação da Castanheira entregues às autoridades

A Infraestruturas de Portugal (IP), entidade que gere a estação de comboios da Castanheira do Ribatejo, confirma ter fornecido às autoridades policiais, por solicitação destas, as imagens captadas pelo sistema de videovigilância da estação. Imagens onde, recorde-se, são vistos três homens a grafitar um comboio em plena luz do dia enquanto este realizava uma paragem naquela estação. A O MIRANTE a empresa garante que a estação da Castanheira do Ribatejo está dotada de um sistema de videovigilância que é complementado com vigilância humana, “que realiza rondas periódicas no espaço da estação e imediações”, explica, reagindo às queixas da comissão de utentes que, recorde-se, exigia a contratação de mais vigilância para o local.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a procurar três homens que foram filmados, na última semana, a grafitar um comboio que tinha acabado de parar na estação da Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. O caso reavivou as preocupações de segurança da comunidade que, há muito, se queixa que “vale tudo” na estação da Castanheira. Agora, como O MIRANTE noticiou, foi a vez de vários passageiros que se deslocavam num comboio rumo a Lisboa verem três homens a saltar para a linha, quando o comboio parou, para de cara destapada começarem a grafitar as composições. Os factos, garante a GNR, vão ser remetidos ao Ministério Público mas até agora ainda não houve suspeitos identificados. Durante largos minutos os homens desenharam o que quiseram na composição, acenaram para os vídeos que os passageiros estavam a fazer de dentro do comboio e fugiram impunes, para revolta de quem assistiu à cena. Um dos homens, vendo que estava a ser filmado de dentro do comboio, pintou as janelas e ainda se despediu com um “fixe” para a câmara, fugindo de seguida, para estupefacção dos passageiros.

A estação da Castanheira do Ribatejo tem sido notícia nos últimos meses devido a um crescente sentimento de insegurança que ali reina junto dos passageiros, especialmente durante a noite e aos fins-de-semana e que motivou mesmo, em Junho, um encontro da comissão de utentes da Castanheira no local para alertar para a situação.