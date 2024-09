Médicos e farmacêuticos reúnem-se em Abrantes para falar sobre doenças autoimunes

A unidade de doenças autoimunes da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo está a organizar e será a anfitriã da terceira reunião Network Immunology Meeting. A reunião realiza-se sábado, 28 de Setembro, no Edifício Pirâmide, em Abrantes. Destina-se a médicos, enfermeiros e farmacêuticos dos hospitais da zona sul e ilhas. Os temas abordados englobam diversas áreas relacionadas com a autoimunidade, proporcionando aos profissionais de saúde uma oportunidade para apresentar dissertações e partilhar actualizações com os seus colegas.

O Network Immunology Meeting é um encontro trimestral organizado por diferentes centros de autoimunidade com o objectivo principal de fortalecer a colaboração entre os diversos centros. A reunião visa promover discussões e actualizações sobre temas diversos, além de criar uma rede de contactos que possa agilizar diagnósticos e contribuir para que os utentes tenham acesso a terapias e diagnósticos mais precoces.