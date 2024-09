Vila Franca de Xira compra novas viaturas para combater imundice nas ruas

Apenas quatro anos depois de ter comprado duas viaturas de recolha de lixo o município de Vila Franca de Xira vai gastar novamente outros 430 mil euros em duas novas viaturas, para ajudar a melhorar a recolha já que as viaturas ao serviço estão já a acusar o desgaste do serviço.

A proposta foi aprovada em reunião de câmara mas o momento não passou ao lado dos autarcas que voltaram a criticar o estado em que se encontram muitas das ilhas ecológicas do concelho, com lixo e monos a céu aberto durante dias à espera de serem recolhidos. Anabela Barata Gomes, da CDU, afirmou mesmo que a situação é deplorável e que as gentes do concelho estão a viver numa “total imundice”.

“O concelho está nojento. Nestes três anos de mandato tudo piorou, nada melhorou. E se calhar seria de reequacionar o projecto dos resíduos biodegradáveis, porque fica um cheiro nauseabundo nas ruas e a recolha que devia ser mais eficiente, eficaz e frequente não está a acontecer”, criticou. A somar aos montes de lixo juntam-se as pragas de baratas, ratos e insectos que têm feito a vida de vários moradores num inferno, como O MIRANTE noticiou, com queixas de moradores de Alverca e Póvoa de Santa Iria sobre os contentores de resíduos biodegradáveis.

Também Joana Bonita, da CDU, lembra que a recolha de resíduos não tem acompanhado o crescimento populacional do concelho e avisa que a única solução é o município contratar mais trabalhadores para a área do ambiente e aumentar a frequência da recolha. Já Barreira Soares, do Chega, critica a forma como a compra das viaturas foi anunciada pelo município, dando a entender que seriam viaturas adicionais quando, na realidade, “é substituir meios deficientes por outros novos”. O autarca criticou também a liderança de Fernando Paulo Ferreira, avisando: “Ou a gestão do lixo entra nos eixos ou o presidente tem de assumir a responsabilidade política disso. Tem de encarar isto como um assunto sério”, condenou o autarca, que em quase todas as reuniões, juntamente com os eleitos da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), apresentam fotos com ilhas ecológicas cheias de lixo espalhadas pelo concelho.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, lembra que o sistema de recolha é complexo e que a isso se somam os depósitos ilegais que em nada ajudam a manter o concelho limpo e asseado. “Temos reforçado a fiscalização, já apanhámos alguns infractores, mas é importante que as pessoas nos façam chegar as imagens de quem anda a despejar lixo para podermos actuar nessas pessoas e empresas. É um caminho que estamos a fazer”, apelou.