Câmara de Coruche anuncia venda de terreno para novo projecto turístico

A Câmara Municipal de Coruche anunciou a intenção de vender um terreno para a construção de um empreendimento turístico na vila, situado junto à Ermida de Nossa Senhora do Castelo e da Calçadinha, no perímetro urbano, por um preço mínimo de 188.227,80 euros.

O terreno, com uma área de 9.682,90 metros quadrados, situa-se no perímetro urbano e será vendido por um preço mínimo de 188.227,80 euros. Destina-se à implementação de um projecto hoteleiro que deverá cumprir diversos requisitos. Estes incluem a construção de um estabelecimento com classificação mínima de quatro estrelas e capacidade para entre 100 e 190 camas. A construção deverá privilegiar o uso de recursos locais, como a cortiça e o junco, e incorporar espaços de lazer e bem-estar, incluindo restaurante e bar.

O executivo municipal considera que o projecto responde à necessidade de aumentar a capacidade de alojamento no concelho. “É indispensável alienar este terreno para que o concelho possa aspirar a um desenvolvimento turístico estruturado, contínuo e sustentável”, afirma Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal.

Francisco Oliveira sublinha a “importância estratégica do empreendimento para impulsionar o turismo na região” e apela à participação dos investidores na oferta pública de venda.

Adicionalmente, o empreendimento deverá cumprir normas ambientais rigorosas e priorizar a sustentabilidade, promovendo a mobilidade urbana e garantindo que as unidades de alojamento ofereçam vistas a sul. Deverá também preservar o património edificado nas proximidades, nomeadamente a Ermida de Nossa Senhora do Castelo, não podendo exceder três pisos acima da cota de soleira.

O prazo para a apresentação de propostas termina às 17 horas do 60.º dia após a publicação do edital, que se encontra disponível para consulta online no site da Câmara Municipal de Coruche.

A venda do terreno será conduzida em duas fases. Na primeira, serão analisadas as propostas de aquisição quanto ao cumprimento dos requisitos e ao preço contratual. As candidaturas que cumprirem os critérios serão admitidas para a segunda fase, onde será avaliada a proposta técnica. O processo inclui ainda uma audiência prévia para que os candidatos se possam pronunciar.