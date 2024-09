Câmara de Vila Franca de Xira não vai comprar o que resta da Cimianto

Nem pensar nisso: é desta forma que o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, reage a O MIRANTE à possibilidade da câmara municipal vir a adquirir, do seu bolso, as antigas instalações do que resta da fábrica da Cimianto em Alhandra.

A ideia de que a câmara municipal poderia comprar o antigo espaço fabril para o demolir e tornar todo o local num espaço de fruição pública não está em cima da mesa. Atendendo, também, à pegada ambiental ali existente. “A nossa perspectiva é que os privados donos do terreno possam apresentar um projecto que alavanque ali um novo espaço urbano no futuro e nesse contexto haverá as descontaminações necessárias”, refere o autarca.

O que preocupa o presidente de Vila Franca de Xira, neste momento, é que futuro dar a um espaço que está em ruína há mais de uma década. “É preciso encontrar uma solução de futuro para aquele espaço e é nisso que estamos a trabalhar. Pela proximidade ao rio que tem, a interligação que faz entre Alhandra e VFX, estamos a tentar que haja motivação para privados investirem naquela longa língua entre Alhandra e VFX, que inclui os antigos terrenos da Marinha e a Cimianto”, defende.

O autarca diz não ter qualquer alerta na sua secretária sobre a eventual perigosidade das instalações. “Será no contexto de requalificação daquele espaço que todos esses trabalhos de descontaminação dos solos terão de ser feitos. Mas se nada acontecer nada se fará. O meu objectivo é encontrar na sociedade civil a dinâmica necessária para que haja ali investimento”, refere.

A antiga fábrica de telhas de fibrocimento, que trabalhava com amianto como matéria-prima, um material cancerígeno proibido, está em ruína há mais de uma década desde que a empresa faliu. As preocupações com a pegada ambiental do edifício foram deixadas recentemente pela presidente da SOS Amianto, Carmen Lima, ao nosso jornal. A responsável garante que a Cimianto é hoje como um “urso adormecido”: não morde se não o acordarmos. Avisa, contudo, que é altamente perigoso entrar na fábrica e que o passivo ambiental ali existente é muito elevado.