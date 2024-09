partilhe no Facebook

Centros de saúde de Mação e Ferreira do Zêzere atendem ao fim-de-semana

Os centros de saúde de Mação e Ferreira de Zêzere estão a funcionar aos fins-de-semana. O atendimento complementar no centro de saúde de Mação funciona sábados, domingos e feriados das 10h00 às 19h00 e em Ferreira do Zêzere nos mesmos dias, mas das 09h00 às 17h00. A medida visa dar respostas a muitos casos de doença que não justificam deslocação às urgências. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo realça ainda a importância de ligar primeiro para a linha SNS 24, uma linha telefónica gratuita, disponível 24 horas, para uma triagem e encaminhamento adequado de cada situação.