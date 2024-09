Município de Benavente realiza trabalhos de manutenção em caminhos pedonais

As equipas da autarquia de Benavente encontram-se a executar trabalhos de manutenção e preservação de caminhos pedonais em todo o município, com o objectivo de garantir a segurança e o bom estado destes espaços utilizados pela população.

Contudo, a autarquia alerta para o aumento significativo de entulho, resíduos verdes e monos depositados irregularmente nestes locais, que acabam por ser utilizados, indevidamente, como pontos de despejo de lixo. Esta prática não só compromete o trabalho de manutenção, como também prejudica a imagem e a limpeza do concelho.

O município apela à colaboração de todos os munícipes para que respeitem as normas de depósito de entulhos, recolha de monos e resíduos verdes, devendo este último ser realizado através de agendamento prévio pelo número 263 519 600.