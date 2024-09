Nova escola de Ferreira do Zêzere vai custar 13 milhões de euros

A cerimónia de lançamento da primeira pedra da nova Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, está agendada para as 09h00 de quarta-feira, 4 de Setembro, e contará com a presença do secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Dantas da Cunha.



A sessão marca o início de uma das mais importantes obras para o concelho de Ferreira do Zêzere, segundo informa o município liderado pelo socialista Bruno Gomes. O investimento, avaliado em cerca de 13 milhões de euros, será integralmente financiado pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência e pela União Europeia.



De acordo com o presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, a nova escola irá proporcionar condições de excelência e representará um ponto de viragem para a comunidade. A nova escola trará melhores condições de estudo, integrando recursos tecnológicos avançados que prepararão os alunos para os desafios do futuro. A empresa Nov Pro Construções, S.A. será a empresa responsável pela execução da obra, que terá um prazo de 20 meses para a conclusão.