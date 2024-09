Pista de Pump Track na Póvoa de Santa Iria pronta até final do ano

A obra de construção do novo circuito de Pump Track na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria vai ficar concluída até ao final do ano. A nova infraestrutura desportiva é um projecto da Câmara de Vila Franca de Xira e representa um investimento de cerca de 130.000€.

A obra será implementada na Praia dos Pescadores e visa oferecer uma nova opção de lazer e prática desportiva para a comunidade. O circuito, chamado de “pump track”, foi projectado para abranger uma ampla gama de modalidades como BMX, bicicletas de montanha, ciclismo, skate, patins em linha e trotinetes e será acessível a praticantes de todas as idades e níveis de habilidade.

A pista, explica o município, foi desenhada com o foco na segurança, permitindo uma progressão gradual e evolutiva dos utilizadores além de promover a melhoria da coordenação motora e capacidade de reação dos praticantes. Além da pista a obra será complementada com a construção de um ponto de entrega e instalação de equipamentos de iluminação, com um investimento adicional de 24.855€.

Além do circuito, o plano municipal prevê, numa primeira fase, a criação de zonas verdes, áreas de circulação pedonal e a instalação de mobiliário urbano na envolvente. Numa segunda fase, a zona será enriquecida com a criação de uma área desportiva, incluindo quatro campos de basquetebol 3x3, uma zona de equipamentos de manutenção "PowerStation" e uma área de lazer para crianças e jovens, ocupando um espaço total de aproximadamente 7.985 m².