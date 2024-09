Politécnico de Santarém volta a ter mais de cinco mil alunos este ano

O Instituto Politécnico de Santarém (IPS) vai voltar a ter no próximo ano lectivo mais de cinco mil alunos a frequentar os seus cursos e, só no último concurso nacional de acesso ao ensino superior, 67% dos alunos que conseguiram entrar nos cursos do IPS colocaram esse estabelecimento de ensino como primeira escolha. Foram ao todo 792 novos estudantes que escolheram juntar-se à comunidade educativa do IPS para o ano lectivo que vai arrancar em Setembro, contribuindo para manter uma taxa de ocupação dos cursos superiores no IPS que é das melhores entre os institutos politécnicos do interior do país, a rondar os 81% de ocupação.

O presidente do IPS, João Moutão, diz a O MIRANTE que no primeiro dia de aulas, entre licenciaturas e cursos profissionais, a instituição vai acolher um total de 1.800 novos estudantes. Um número que orgulha o responsável, dizendo ser revelador da força e relevância do IPS no ensino superior português. “Estes resultados do concurso nacional de acesso estão em linha com os resultados que já tínhamos obtido o ano passado e que são muito satisfatórios e reveladores da atractividade da nossa oferta formativa. Trabalhamos todos os dias para isso com a comunidade e as empresas”, destaca o responsável.

Para o presidente do Politécnico de Santarém estes primeiros resultados dão “uma motivação extra” para que toda a equipa do IPS continue a fazer um trabalho de excelência, assente não apenas no ensino como na investigação. “Há apenas seis anos tínhamos 3.800 alunos. Hoje pelo segundo ano consecutivo teremos mais de cinco mil. É um crescimento que tem sido relevante”, nota João Moutão a O MIRANTE.

O IPS, recorde-se, reforçou a oferta formativa em áreas estratégicas alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho da região e oferece hoje licenciaturas em Agronomia, Actividade Física e Estilos de Vida Saudável, Biologia e Biotecnologia Alimentar, Contabilidade e Fiscalidade, Desporto, Desporto de Natureza e Turismo Activo, Educação Ambiental e Turismo da Natureza, Educação Básica, Educação Social, Enfermagem, Gestão de Organizações Desportivas, Gestão de Empresas, Gestão e Marketing, Informática, Negócios Internacionais, Produção Multimédia em Educação, Qualidade Alimentar e Nutrição Humana, Treino Desportivo e Zootecnia.

Os Institutos Superiores Politécnicos destacaram o facto de a nível nacional 20 mil alunos terem escolhido estas instituições para prosseguirem os estudos, embora com um crescimento de apenas um por cento relativamente ao ano passado. Quase 50 mil alunos conseguiram colocação na 1.ª fase do concurso nacional, número que representa um aumento em relação ao ano passado, ficando de fora apenas 14,3% dos candidatos. Dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) indicam que nove em cada 10 (87,8%) conseguiram entrar numa das suas três primeiras escolhas, “os valores mais elevados dos últimos anos e um dos factores mais relevantes para o sucesso académico”, sublinha a tutela.

Entre os 1.119 cursos em instituições públicas que estavam disponíveis nesta fase do concurso, 815 tiveram todas as vagas ocupadas, sobrando 4.966 lugares, a maioria (76,8%) em institutos politécnicos.