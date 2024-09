Sónia Ferreira anuncia mudanças ambiciosas para a empresa pública Companhia das Lezírias

Sónia Ferreira, vereadora do PSD na Câmara Municipal de Benavente, tomou posse como vogal na administração da Companhia das Lezírias, empresa pública com sede em Samora Correia, no passado dia 1 de Agosto. Em declarações a O MIRANTE, Sónia Ferreira revela que a sua nova função na maior casa agrícola portuguesa, com grande tradição nas áreas agro-pecuária e florestal, se encontra ainda numa fase inicial de análise do funcionamento da empresa, que também gere duas coudelarias de renome. “Esperam-se algumas e boas mudanças que vão ocorrer dentro em breve”, adianta.

O novo mandato da vereadora social-democrata na Companhia das Lezírias será marcado por uma forte aposta no turismo e na divulgação dos produtos da empresa, como o vinho, o azeite, a cortiça e o arroz. “Queremos colocar a Companhia das Lezírias no lugar que ela merece, e que não tem estado nos últimos anos. A Companhia transmite o melhor das nossas tradições, do cavalo, que foi o sonho de um rei, ao vinho, azeite e cortiça”, sublinha.

Sónia Ferreira enfatiza ainda a intenção de reforçar a colaboração com as câmaras municipais de Benavente, Vila Franca de Xira, Salvaterra de Magos e Alcochete, bem como com outros parceiros que se queiram juntar aos projectos da empresa. Entre os projectos em destaque, a nova vogal menciona o Espaço de Visitação e Observação de Aves (EVOA) como um exemplo de sucesso na área educativa, área que a administração pretende expandir.

Relativamente ao seu cargo de vereadora no município de Benavente, Sónia Ferreira esclareceu que este “não é exercido a tempo inteiro”, não auferindo qualquer tipo de remuneração, exceptuando as senhas de presença nas reuniões dos órgãos autárquicos. A vereadora indica a intenção de continuar a desempenhar ambas as funções, aguardando, no entanto, pareceres jurídicos para confirmar a inexistência de incompatibilidades. “No nosso entendimento e de alguns juristas, não há qualquer tipo de incompatibilidade”, conclui.

A nova administração da Companhia das Lezíria é composta ainda por Eduardo Oliveira e Sousa (presidente) e Rui Batista.