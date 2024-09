Alenquer quer abrir o renovado Museu Municipal Hipólito Cabaço no inicio de 2025

Deverá abrir no inicio do próximo ano o Museu Municipal Hipólito Cabaço, em Alenquer, assim que estiver concluído o projecto museológico. De acordo com o vice-presidente do município, Tiago Pedro, o espólio, constituído por peças pertencentes à colecção Cabaço e pelo material incorporado a partir de 1974, está em parte guardado no parque operacional municipal sob supervisão da Direcção-Geral do Património Cultural até ser exposto no novo museu.

O museu vai ficar na Casa da Torre, uma casa nobre de origem medieval, residência de Hipólito da Costa Cabaço no século XX, que nela reuniu a maior parte da sua extensa e valiosa colecção.

Situada no limite do perímetro do centro histórico de Alenquer apresenta nas suas proximidades alguns pontos de interesse, como a Fonte de São Pedro, o miradouro, a antiga ermida de São Sebastião, terminando na “Arcada”.

A Casa da Torre foi totalmente reconstruída e reestruturada, nas duas últimas décadas do século XX, pela Câmara Municipal de Alenquer, adaptando-se primeiro uma ala para a instalação da Biblioteca Gulbenkian, Arquivo Histórico e Delegação Escolar, posteriormente, o corpo principal do edifício, para gabinetes de técnicos de engenharia, arquitectura, topografia entre outras áreas, e agora será Museu Municipal em todo o seu espaço.