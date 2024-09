Apoio municipal às obras na Igreja Matriz de Alcanede

As obras de requalificação da Igreja Matriz de Alcanede vão contar com um apoio de 25.989 euros por parte da Câmara de Santarém.

As obras de requalificação da Igreja Matriz de Alcanede vão contar com um apoio de 25.989 euros por parte da Câmara de Santarém. O subsídio vai ser concedido à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Alcanede, entidade responsável pela intervenção no templo. A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião camarária de 30 de Agosto.