Associação Póvoa da Isenta Viva remove cobertura de fibrocimento

Obras vão contar com apoio financeiro de 5 mil euros da Câmara de Santarém.

A Associação Póvoa da Isenta Viva vai receber um apoio financeiro de 5 mil euros da Câmara de Santarém para ajudar a suportar as despesas com a remoção da cobertura de fibrocimento das suas instalações. A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 30 de Agosto.