Menina de 7 anos morre nos campos de ténis de Almeirim

Uma menina de sete anos morreu esta terça-feira à noite, 3 de Setembro, nos campos de ténis de Almeirim, no parque da zona norte. A criança acompanhava o pai, como era habitual, num treino de ténis, e no final costumava bater umas bolas com o pai. Foi quando começou a bater umas bolas, eram cerca das 21h00, que entrou em paragem cardiorrespiratória. Accionados os meios de socorro, iniciaram-se as manobras de reanimação que duraram cerca de uma hora, não se conseguindo reverter a situação e verificando-se o óbito no local.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Almeirim, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e também os psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).