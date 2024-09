Muro ameaça ruir em urbanização de VFX

Já lá vai um ano desde que vários moradores da Quinta da Seta em Á-dos-Bispos, Vila Franca de Xira, alertam para um muro da urbanização que está a ruir para a via pública sem que nada seja feito pelo município para o recuperar. A estrutura, que servia para conter as terras, está a resvalar há um ano devido à força exercida pelas terras da encosta e a única medida que os moradores da zona viram implementada pelo município, até agora, foi apenas a colocação de baias a sinalizar e impedir a passagem de pessoas e viaturas junto ao passeio, já que o muro pode ruir com o peso adicional de viaturas que estacionem perto. “Há já um ano que avisei o município sobre esta situação, mas até hoje infelizmente o muro ainda não foi reparado e tememos que não venha a aguentar mais um Inverno. Se ruir vai provocar imensos prejuízos nas habitações vizinhas”, avisa a O MIRANTE Jacqueline Costa, moradora da urbanização. Caso venha a ruir a própria estrada onde se encontra o muro poderá vir a impedir o acesso a outras habitações mais abaixo na urbanização por falta de alternativas.

Uma situação que leva outros vizinhos a dizerem-se muito preocupados com a situação e pedir por uma intervenção urgente antes que seja tarde demais. “Se vier um Inverno muito chuvoso este muro vai ruir de certeza. Se atingir ou matar alguém de quem será a responsabilidade? Da câmara certamente, que está por fazer alguma coisa há um ano”, critica Artur Loureiro, outro residente da urbanização.

Contactada por O MIRANTE a Câmara de Vila Franca de Xira explica que o projecto de reabilitação e contenção do muro encontra-se em fase final de revisão, aguardando ainda por relatório final para que possa, posteriormente, ser lançada a empreitada. O município estima que a reparação do muro vá custar ao erário público 670 mil euros, o que obrigará a ser feito um concurso público para a obra. Por esse motivo os trabalhos não deverão avançar antes do próximo ano. O município garante, no entanto, que o muro está a ser monitorizado com alvos topográficos pelos serviços municipais, que têm analisado a sua deslocação com regularidade.

Esta não é a primeira vez que um muro de grandes dimensões ameaça habitações em Vila Franca de Xira por ameaçar ruir. No inverno de 2023 um outro muro de contenção de terras, no Bairro da Mata, também ameaçou habitações e obrigou o município a intervir de urgência para evitar males maiores, investindo 220 mil euros na obra. Também na rua António Ferreira, no Bom Retiro, em Vila Franca de Xira, um outro muro a ruir ameaçando habitações que ficam próximas, como O MIRANTE noticiou, obrigou o município a realizar um projecto de intervenção que também estava em fase final de revisão.