PSD do Sardoal com sede nova

A concelhia de Sardoal do Partido Social Democrata (PSD) vai inaugurar a sua nova sede, no dia 4 de setembro, pelas 18h00. A sede fica localizada numa zona central da vila, concretamente na Rua Bivar Salgado (nº 44), junto à Fonte da Preta. A nova sede do partido pretende ser um espaço de encontro dos sardoalenses, ficando de portas abertas a toda a comunidade.