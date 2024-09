Tomar investe cerca de 7 milhões na requalificação de duas escolas

A Câmara de Tomar vai investir cerca de 7 milhões de euros (ME) na requalificação do Jardim Escola Raul Lopes e da Escola Básica 2,3 Gualdim Pais. “A Escola Básica 2,3 Gualdim Pais é uma das escolas mais antigas do concelho, há muito que precisava de uma reabilitação, e era, de facto, uma obra aguardada”, disse o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), tendo indicado um investimento “pouco acima dos 5 ME” naquela obra de reabilitação, que considerou “contida”.



O autarca acrescentou que será uma “obra complexa, que implicará uma remodelação profunda de todos os edifícios que constituem o recinto escolar” e que começaram esta semana a ser instalados contentores para acolher os cerca de 300 alunos de 14 turmas durante o tempo em que decorrerem os trabalhos.



“As aulas vão começar com essa realidade e os alunos vão estar em contentores. Quem diz as salas de aulas, diz o bar, o refeitório, a biblioteca, a sala de professores, todos os espaços necessários estão instalados de forma provisória naquilo que é o terreiro do campo de jogos, um espaço até bastante generoso e em perfeitas condições de segurança daquilo que é depois a intervenção que ocorre em todo o restante espaço escolar e no pavilhão desportivo, que também sofrerá intervenção”, explicou.



A empreitada para a requalificação da Escola Básica 2,3 Gualdim Pais foi adjudicada à empresa Nova Gente Empreitadas, SA, pelo valor de 4,2 ME, acrescido de IVA, e tem um prazo de execução de dois anos. Afirmando que se trata de “uma obra de muita significância”, o autarca frisou que é também muito exigente porque, por ter financiamento do PRR, tem “um prazo que é relativamente apertado” para se executar. “Tem que estar pronta até meados de 2026 e, portanto, é também, a esse nível, uma obra exigente”, notou.



Hugo Cristóvão disse ainda que os trabalhos de reabilitação do Jardim Escola Raul Lopes vão também decorrer neste ano lectivo, num investimento na ordem dos 2 ME e que vai incluir a valência de creche, pelo que as crianças vão iniciar o período escolar num espaço alternativo. “A escola vai iniciar-se também já no espaço alternativo, embora essa obra vá começar mais tarde. Estamos em fase final de projecto, mas prevemos, entretanto, lançá-la, e a obra iniciar-se-á no início do ano que vem", declarou.



Segundo o presidente da Câmara de Tomar, estão a ser feitas obras no rés-do-chão da ala norte do antigo Colégio Nuno Álvares e será esse “o espaço provisório para os alunos e educadoras já agora neste arranque de ano” lectivo. O autarca deu conta que o Jardim Escola Raul Lopes está instalado num edifício de três andares, “muito debilitado”, com o projecto de intervenção a prever demolição e reconstrução. Além de manter as actuais cinco salas de jardim-de-infância, a creche vai ter lugar para 80 crianças.