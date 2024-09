Detido em Tomar por posse de arma proibida

partilhe no Facebook

A GNR de Tomar deteve um homem de 59 anos, por posse de arma proibida. A detenção ocorreu na segunda-feira, 2 de Setembro. O detido encontrava-se na posse de um bastão de borracha, o qual foi apreendido. Esta apreensão ocorreu no âmbito de uma acção de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade levada a cabo por militares da Guarda.

Durante essa acção foi abordada a viatura do individuo. No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária ao veículo, tendo sido encontrada a arma proibida. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.