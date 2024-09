Falta de comunicação é a maior causa para problemas na vida sexual

A propósito do Dia Mundial da Saúde Sexual, que se assinala esta quarta-feira, 4 de Setembro, O MIRANTE conversou com o psiquiatra e terapeuta sexual José Salgado, que dá consultas em Santarém e Lisboa. Mais do que problemas de ordem física, a performance e desejo sexual ficam comprometidos pela ausência de diálogo entre os casais.

A principal dimensão que deve ser encarada no comportamento e relacionamento sexual é a comunicação. “Tenho casais com uma relação boa, casados há muitos anos, mas que falam de tudo menos de sexualidade. Vamos encontrar insatisfação em coisas que podiam ser facilmente resolvidas caso houvesse comunicação”, diz o psiquiatra e terapeuta sexual José Salgado.

No seu consultório, em Santarém, recebe pacientes que vão pelo próprio pé mas a maioria são reencaminhados por outros profissionais de saúde. Os mais novos levantam problemas relacionados com a performance sexual em que se sentem inferiorizados fazendo comparações com os amigos. Já os mais velhos sentem-se inseguros porque “já não são o que eram” e apresentam disfuncionalidades. Em comum os pacientes têm dificuldade em falar sobre a sua sexualidade.

