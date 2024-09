Inscrições abertas para Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica da ULS Lezíria

O evento está agendado para dia 25 de Outubro no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, destinando-se a todos os enfermeiros.

O programa provisório do 1.º Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria já se encontra disponível. O evento está agendado para dia 25 de Outubro no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, destinando-se a todos os enfermeiros.