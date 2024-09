Três recolhas de sangue em Santarém no mês de Setembro

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar duas campanhas de recolha de sangue na Casa do Campino, em Santarém, nos dias 6 e 20 de Setembro, entre as 15h00 e as 19h30. O mesmo grupo tem ainda agendada uma terceira dádiva de sangue este mês, para dia 26 de Setembro, das 09h00 às 13h00, nas instalações do CENFIM, na Zona Industrial de Santarém. As sessões contam com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.