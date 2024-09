Canoagem do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira com apoio municipal

O Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, com sede em Santarém, vai receber um apoio financeiro de 800 euros por parte da Câmara de Santarém. O subsídio visa ajudar a suportar as despesas do projecto de canoagem dinamizado pelo agrupamento no ano lectivo 2024/2025 e que já é desenvolvido há cinco anos. O apoio foi aprovado por unanimidade pelo executivo municipal na sua última reunião.