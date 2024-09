Cursos técnicos do Politécnico de Santarém diferenciam-se pela sua forte componente prática e estreita ligação às necessidades do mercado de trabalho.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais do IPSantarém com recorde de candidaturas

O número de candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) aumentou 27,4% face ao ano passado, voltando a registar um número recorde de candidaturas recebidas. “É com enorme satisfação que anuncio um aumento notável de 27,4% no número de candidatos aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) na primeira fase, em comparação com o ano anterior. Este crescimento expressivo é um testemunho inequívoco do reconhecimento da qualidade e relevância da oferta formativa do Instituto Politécnico de Santarém”, regozija-se o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, citado em nota de imprensa.

O director da Unidade de Formação Pós-Secundária e Profissional - IPSForm do Politécnico de Santarém, José Carlos Nunes, sublinha que os Cursos Técnicos Superiores Profissionais diferenciam-se pela sua forte componente prática e estreita ligação às necessidades do mercado de trabalho, constituindo uma aposta estratégica do IPSantarém. “O aumento significativo da procura demonstra que estamos no caminho certo”, sublinha.