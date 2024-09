Desacato entre quatro homens acaba em esfaqueamento em Alhandra

Um homem de 27 anos foi agredido à facada numa rixa envolvendo quatro pessoas num bairro habitacional de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, pelas 21h30 de quarta-feira, 4 de Setembro. A vítima, apurou O MIRANTE, foi agredida com facadas na cara, ombro, abdómen e num braço. O alerta para o que estava a acontecer foi dado à Polícia de Segurança Pública por um vizinho que ouviu gritos na rua. Quando a PSP chegou ao local apenas encontrou a vítima ensanguentada no chão e deixada sem qualquer assistência. O homem foi assistido no local pelos bombeiros de Alhandra e transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, de onde seguiu para o Hospital de São José em estado grave devido aos ferimentos. A PSP está a realizar diligências e perícias para apurar quem terão sido os autores do crime e tentar encontrar a arma usada. Os motivos do desacato ainda não são conhecidos.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE