Exposição de fotografia para apreciar nas varandas de Santarém

Cinquenta fotografias de grandes dimensões estão afixadas em varandas da Rua Serpa Pinto e da Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, em mais uma edição da exposição “Caminho das Artes”, este ano dedicada aos festejos das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na cidade. A autoria das imagens pertence aos profissionais de comunicação ao serviço da Câmara de Santarém que acompanharam ao longo de várias semanas dezenas de eventos realizados na cidade e nas vilas e freguesias do concelho, entre os dias 3 e 27 de Abril.

Organizada pela Câmara de Santarém, através da Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo, a exposição integra a programação do Verão in.Str, evento que comemora 10 anos de existência, ocupando os três meses de Verão, e que já foi distinguido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo com o Prémio de Melhor Evento Turístico. A decorrer até 22 de Setembro, o Verão in.Str engloba dezenas de eventos.