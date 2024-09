Francisco Madelino afastado da Fundação Inatel

Francisco Madelino foi afastado do cargo de presidente do conselho de administração na Fundação Inatel, onde esteve durante nove anos. A exoneração do militante socialista, que é também presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, foi publicada em resolução do Conselho de Ministros aprovada a 22 de Agosto que designou o novo conselho de administração para os próximos três anos. José Manuel da Costa Soares e Eduarda Maria Gomes Marques são os novos presidente e vice-presidente da Fundação INATEL, personalidades com ligações políticas ao PSD.