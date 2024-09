Golegã quer transformar oito habitações sociais em 14 e moradores não deixam

A recuperação de oito habitações sociais da Câmara da Golegã está a tornar-se um imbróglio que pode levar à perda do financiamento de toda a estratégia de habitação do concelho. Neste momento há duas providências cautelares em jogo. As obras acabam com os logradouros e permitem aumentar o número de habitações, o que desagrada aos actuais moradores.

Depois de duas providências cautelares, uma contra a outra, que ainda não foram decididas por causa das férias judiciais, a Câmara da Golegã resolveu iniciar uma negociação com os moradores das habitações sociais onde a autarquia quer fazer obras. Os rendeiros da autarquia avançaram para tribunal com uma providência cautelar para impedir as obras que visam transformar oito habitações em 14 para impedirem os trabalhos com a justificação de que não querem ficar sem os logradouros. O município avançou também com uma acção para garantir que o empreiteiro pudesse começar as obras a 1 de Agosto, o que não conseguiu.